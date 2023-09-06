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13:25, 6 сентября 2023Россия

Российский генерал заявил о новой «неплохой должности» Суровикина

Генерал Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую должность»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Генералу армии Сергею Суровикину нашли новую «неплохую должность». Об этом изданию «Подъем» заявил депутат и генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

«Он воевал хорошо, ну прошла ситуация. Я знаю то, что и вы, что нашли ему другую должность, поменяли, исполняет команды главкома его начальник штаба, у него другая должность, она неплохая, по СНГ или как она там правильно называется», — сообщил Заварзин.

Генерал также добавил, что Суровикин сейчас отдыхает и «какое-то время еще будет в отпуске».

В июне в СМИ появились сообщения, что Суровикин находится в СИЗО. Эти заявления опроверг ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. О том, что генерал не задержан, также заявила его дочь, отметив, что с ним все в порядке.

В понедельник, 4 сентября, в сети появилась фотография генерала Суровикина с супругой. «Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве. Фото сегодняшнее», — говорилось в описании к снимку.

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    Варвара Кошечкина
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