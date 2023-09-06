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11:04, 6 сентября 2023Россия

Карточку Суровикина убрали с сайта Минобороны

Карточку Сергея Суровикина убрали с сайта Минобороны России

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Карточку генерала армии Сергея Суровикина убрали с сайта российского Министерства обороны. Это следует из информации на сайте оборонного ведомства.

Фамилия Суровикина больше не значится в списке руководства.

После того, как 24 июня было опубликовано видеообращение Суровикина к идущим на Москву бойцам ЧВК «Вагнер» с призывом остановиться, генерал больше не появлялся в публичном пространстве. На фоне этого в западных СМИ стала распространяться информация о задержании генерала. Между тем, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг сообщения о том, что генерал находится в «Лефортово» или других столичных СИЗО. Задержание Суровикина также не подтвердила его дочь.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, в свою очередь, заявил, что генерал отдыхает и пока не доступен.

Между тем, 4 сентября в сети появилось свежее фото Суровикина. Он был запечатлен в темным очках во время прогулки с женой.

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    Алина Гончарова
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