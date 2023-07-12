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14:25, 12 июля 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

Депутат Госдумы Картаполов заявил, что Суровикин отдыхает и пока не доступен
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время отдыхает. Об этом, отвечая на вопрос о его местонахождении, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Он отдыхает сейчас, пока не доступен», — сказал парламентарий.

Ранее официальный представитель Кремля Песков опроверг данные о том, что Суровикин мог знать о мятеже, во главе которого стоял основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Помимо данных о связи Суровикина с мятежом, в сети появились сообщения об отставке, в которую якобы мог уйти Суровикин после пригожинского мятежа. Пресс-секретарь президента, комментируя эти данные, призвал обращаться в Минобороны.

Дочь Суровикина, в свою очередь, опровергла данные об аресте отца, подчеркнув, что генерала никто не арестовывал и сейчас с ним все в порядке. В Общественной наблюдательной комиссии сообщили, что Суровикина нет в «Лефортово» или в других следственных изоляторах.

В ночь, когда начался мятеж, Суровикин обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться и подчиниться руководству государства. На видеозаписи, опубликованной в сети, генерал держал в руках оружие.

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    Анастасия Шейкина
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