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23:14, 3 октября 2023Россия

«Служу отечеству. Больше никаких комментариев». Где объявился пропавший из публичного пространства генерал Суровикин?

«Новые Известия»: генерала Суровикина заметили с семьей в подмосковном храме
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Пропавшего из публичного пространства после мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина генерала Сергея Суровикина заметили с семьей в подмосковном храме. Об этом сообщает издание «Новые Известия» и публикует соответствующее фото.

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) отказался прокомментировать свою деятельность и место пребывания.

Служу отечеству. Больше никаких комментариев

Сергей Суровикингенерал

В публичном поле Суровикин не появлялся с 24 июня, после того как было опубликовано видеообращение генерала к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер». В этом видео офицер призвал вагнеровцев остановиться.

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28 июня 2023

Суровикина заметили в Алжире

В середине сентября на странице алжирской мечети Абд аль-Хамида Бен Бадиса в социальных сетях появилось фото Суровикина. Отмечалось, что генерал находится в Алжире в составе делегации Минобороны России.

До этого блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде Суровикина за границу, не уточнив его местоположение. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» позже сообщил, что снимок был сделан в Алжире — генерала сфотографировали во время встречи с военным руководством республики.

Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин на вопрос «Ленты.ру» о местонахождении генерала ответил, что ему об этом неизвестно.

Как отметил «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник, включение Суровикина в состав официальной делегации военного ведомства свидетельствует о сохранении у руководства Минобороны доверия к генералу. Собеседник издания также не исключил, что посещение Суровикиным Алжира может быть связано с его новой работой «в восточном направлении».

Позднее «Известия» писали, что бывший командующий Объединенной группировкой войск прибыл в африканскую страну в рамках межправительственной встречи, в ходе которой предлагались системы вооружения. Уточнялось, что Суровикин находится там без должности в качестве почетного гостя.

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Сообщения об аресте и новой должности Суровикина

29 июня британская газета Financial Times сообщила, что замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин задержан.

До этого, 27 июня военкор Владимир Романов опубликовал информацию о том, что Суровикин якобы находятся в московском СИЗО «Лефортово». Он подчеркнул, что Суровикина «забрали еще 25 июня 2023 года». После появились сведения, что его заместителя Андрея Юдина также якобы увезли в изолятор.

Позднее генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с Сергеем Суровикиным находится в столичном СИЗО.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что Суровикина нет ни в «Лефортово», ни в других столичных СИЗО. Сведения об аресте генерала также опровергла его дочь Вероника.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с Суровикиным, следует задавать Министерству обороны России. Пресс-секретарь президента также опроверг данные о том, что замкомандующего группировкой войск в зоне спецоперации мог знать о мятеже, во главе которого стоял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

В сентябре генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин рассказал, что Суровикину, имя которого исчезло из списка главнокомандующих видами Вооруженных сил на сайте Министерства обороны, нашли «неплохую» должность «по СНГ». По словам депутата, Военно-космическими силами вместо Суровикина сейчас руководит начальник штаба.

Известно, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначался на пост председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ в сентябре 2018 года и по состоянию на август 2023-го продолжал занимать его.

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