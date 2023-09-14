Стало известно о возможном отъезде генерала Суровикина за границу

Блогер Колясников опубликовал фото Суровикина на мероприятии за границей

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО Сергей Суровикин был замечен за границей. Фотографию военного опубликовал в Telegram блогер Сергей Колясников.

На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие. На заднем плане видны флаги. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе. На фото явно не Россия, детективы поймут», — подписал блогер фотографию, добавив, что «людьми с такими знаниями и опытом не разбрасываются».

Издание Ura.ru связалось с Колясниковым. Он подтвердил, что на фотографии действительно генерал Суровикин — он принимает участие в мероприятии за пределами России. По информации блогера, Суровикина не увольняли и он до сих пор находится в распоряжении Минобороны, несмотря на то, что его карточку убрали с сайта Минобороны.

«Если будет принято решение о его увольнении, то он очень легко сможет найти себе работу. Очень серьезные структуры хотели бы его видеть в своих рядах. Но это личное распоряжение Верховного главнокомандующего, что Суровикина нужно оставить на службе. Для чего? Возможно, узнаем», — заключил Колясников.

Ранее генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ». Известно, что Суровикин назначался на пост председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ в сентябре 2018 года и по состоянию на август 2023-го продолжал занимать его.