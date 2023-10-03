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18:44, 3 октября 2023Россия

Суровикин дал первый комментарий после мятежа Пригожина

Суровикина заметили в подмосковном храме
СюжетМятеж Пригожина

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации (СВО) Сергея Суровикина заметили с семьей в одном из подмосковных храмов, утверждает издание «Новые известия», приводя также фотографию генерала.

Сообщается, что на вопрос журналистов о месте службы Суровикин ответил: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев».

Издание не уточняет дату и точное место, где видели Суровикина, отсутствовавшего в публичном поле в последние месяцы.

В середине сентября стало известно, что генерал армии находится в Алжире в составе делегации Минобороны России. Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявлял, что Суровикину «нашли неплохую должность по СНГ».

В публичном поле Суровикин не появлялся с 24 июня, после того как было опубликовано видеообращение генерала к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер». В этом видео Суровикин призвал вагнеровцев остановиться.

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    Антон Похиляк
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