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16:15, 14 сентября 2023Россия

В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

Депутат Швыткин заявил, что ему неизвестно местонахождение Суровикина
Сергей Суровикин

Сергей Суровикин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ему неизвестно местонахождение бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина. Так он ответил на соответствующий вопрос в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне лично ничего неизвестно», — сказал депутат.

Ранее Суровикин был замечен за границей. Фотографию военного опубликовал в Telegram блогер Сергей Колясников. По информации блогера, Суровикина не увольняли, и он до сих пор находится в распоряжении Минобороны, несмотря на то, что его карточку убрали с сайта ведомства.

6 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ».

Известно, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначался на пост председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ в сентябре 2018 года и по состоянию на август 2023-го продолжал занимать его.

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