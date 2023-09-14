В Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина

Депутат Швыткин заявил, что ему неизвестно местонахождение Суровикина

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что ему неизвестно местонахождение бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина. Так он ответил на соответствующий вопрос в разговоре с «Лентой.ру».

«Мне лично ничего неизвестно», — сказал депутат.

Ранее Суровикин был замечен за границей. Фотографию военного опубликовал в Telegram блогер Сергей Колясников. По информации блогера, Суровикина не увольняли, и он до сих пор находится в распоряжении Минобороны, несмотря на то, что его карточку убрали с сайта ведомства.

6 сентября член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил, что Суровикину нашли «неплохую» должность «по СНГ».

Известно, что бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначался на пост председателя Координационного Комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств СНГ в сентябре 2018 года и по состоянию на август 2023-го продолжал занимать его.