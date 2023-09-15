Названа цель визита Суровикина в Алжир

«Известия» назвали цель визита генерала армии Суровикина в Алжир

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин прибыл в Алжир в рамках межправительственной встречи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

«Официально это не военный визит, а межправительственная встреча, в ходе которой предлагают системы вооружения», — сказал собеседник издания.

Он уточнил, что Суровикин находится в Алжире без должности в качестве почетного гостя. На встрече, добавил источник, присутствуют высокопоставленные офицеры, которые сами применяли указанное вооружение в зоне СВО.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде генерала Суровикина за границу. На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

О нахождении экс-командующего в зоне СВО в Африке стало известно 14 сентября. На следующий день появилась информация, что Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Минобороны.