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18:11, 15 сентября 2023Россия

Раскрыты причины появления Суровикина в Алжире

«Ъ»: Суровикин посетил Алжир в составе делегации Минобороны

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергей Суровикин прибыл в Алжир в составе делегации Минобороны. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник в окружении военачальника.

О нахождении экс-командующего в зоне СВО в Африке стало известно 14 сентября.

Включение Суровикина в состав официальной делегации военного ведомства свидетельствует о сохранении у руководства Минобороны доверия к генералу, отметил источник. Он также не исключил, что посещение Суровикиным Алжира может быть связано с его новой работой «в восточном направлении».

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде генерала Суровикина за границу. На кадре Суровикин сидит в зале, где проходит официальное мероприятие.

В сентябре экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначили на пост председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ.

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    Алан Босиков
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