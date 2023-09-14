Названа страна нахождения Суровикина

ВЧК-ОГПУ: фото Суровикина сделано в Алжире на встрече с военным руководством

Фотография с бывшим командующим Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергеем Суровикиным сделана в Алжире. Об этом сообщил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Генерала сфотографировали во время встречи с военным руководством республики, утверждает канал.

Ранее блогер Сергей Колясников опубликовал фотографию с военачальником и заявил об отъезде генерала Суровикина за границу. «Сергей Владимирович Суровикин пусть и без должности, но уже на работе», — написал он.

В сентябре экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО назначили на пост председателя Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ.

14 сентября в Госдуме ответили на вопрос о местонахождении Суровикина. Заместитель председателя думского комитета по обороне Юрий Швыткин сообщил «Ленте.ру», что ему «ничего неизвестно» о месте пребывания генерала.