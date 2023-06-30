Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО Суровикина нет: что известно о возможном задержании генерала?

ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении генерала Суровикина в «Лефортово» и иных СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в своем Telegram-канале опроверг сообщения о нахождении замкомандующего Объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина в следственном изоляторе «Лефортово» или иных СИЗО.

Мне в последние дни очень часто пишут представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?» Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет

Алексей Мельников ответственный секретарь ОНК Москвы

Ранее британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на три осведомленных источника, писала, что Суровикин задержан. По сведениям западного СМИ, это связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом в материале FT не уточнялось, обвинен ли генерал в заговоре или задержан для допроса.

Дочь Суровикина опровергла сообщения о его задержании

Дочь главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергея Суровикина Вероника опровергла сообщения о его задержании.

По словам девушки, генерала никто не арестовывал, и сейчас с ним все в порядке.

27 июня военкор Владимир Романов опубликовал информацию о том, что Суровикин якобы находятся в московском СИЗО «Лефортово». В своем Telegram-канале военкор подчеркнул, что Суровикина «забрали еще 25 июня 2023 года». После появились сведения, что его заместителя Андрея Юдина также якобы увезли в изолятор.

Позднее генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с Сергеем Суровикиным находится в столичном СИЗО.

Кремль переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о местонахождении Сергея Суровикина призывом обратиться в Минобороны России.

Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Он не прокомментировал сведения о том, был ли генерал отстранен, может ли он находиться в Кремле.

Кремль о негативных публикациях о Суровикине

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал негативные публикации о Суровикине в свете событий 24 июня и мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов оценить слухи о том, что генерал якобы знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» начать мятеж.

24 июня Суровикин выступил с видеообращением к бойцам ЧВК и призвал их остановиться. Генерал подчеркнул, что военным необходимо подчиниться воле и приказу президента России, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.

