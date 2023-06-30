Ни в «Лефортово», ни в других СИЗО Суровикина нет: что известно о возможном задержании генерала?
Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников в своем Telegram-канале опроверг сообщения о нахождении замкомандующего Объединенной группировкой войск генерала Сергея Суровикина в следственном изоляторе «Лефортово» или иных СИЗО.
Мне в последние дни очень часто пишут представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: «Правда ли, что Суровикин в СИЗО?» Отвечаю: ни в «Лефортово», ни в других СИЗО его нет
Ранее британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на три осведомленных источника, писала, что Суровикин задержан. По сведениям западного СМИ, это связано с мятежом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». При этом в материале FT не уточнялось, обвинен ли генерал в заговоре или задержан для допроса.
Дочь Суровикина опровергла сообщения о его задержании
Дочь главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) России Сергея Суровикина Вероника опровергла сообщения о его задержании.
По словам девушки, генерала никто не арестовывал, и сейчас с ним все в порядке.
27 июня военкор Владимир Романов опубликовал информацию о том, что Суровикин якобы находятся в московском СИЗО «Лефортово». В своем Telegram-канале военкор подчеркнул, что Суровикина «забрали еще 25 июня 2023 года». После появились сведения, что его заместителя Андрея Юдина также якобы увезли в изолятор.
Позднее генерал-полковник Андрей Юдин опроверг информацию о том, что он вместе с Сергеем Суровикиным находится в столичном СИЗО.
Кремль переадресовал вопросы о Суровикине в Минобороны
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о местонахождении Сергея Суровикина призывом обратиться в Минобороны России.
Что касается уже структурных всех подразделений внутри министерства — это я вас прошу обращаться к министерству
Он не прокомментировал сведения о том, был ли генерал отстранен, может ли он находиться в Кремле.
Кремль о негативных публикациях о Суровикине
Пресс-секретарь президента России также прокомментировал негативные публикации о Суровикине в свете событий 24 июня и мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Сейчас вокруг этих событий будет много разных спекуляций, пересудов и так далее. Я думаю, что это один из таких примеров
Таким образом Песков ответил на просьбу журналистов оценить слухи о том, что генерал якобы знал о планах основателя ЧВК «Вагнер» начать мятеж.
24 июня Суровикин выступил с видеообращением к бойцам ЧВК и призвал их остановиться. Генерал подчеркнул, что военным необходимо подчиниться воле и приказу президента России, остановить колонны, вернуть их в пункты постоянной дислокации и районы сосредоточения.