Суровикина исключили из набсовета «Роскосмоса»

Генерал Суровикин исключен из членов набсовета «Роскосмоса» указом Путина

Бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России и экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации генерал Сергей Суровикин исключен из членов наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, он опубликован на портале правовой информации.

Полномочия Суровкина прекращены в день подписания, 19 февраля. Также из числа членов набсовета исключен гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев.

Вместо них в совет вошли командующий Космическими войсками ВКС России Александр Головко и председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ Андрей Тюлин.

В октябре прошлого года генерал-полковник Виктор Афзалов стал новым командующим ВКС России вместо генерала Сергея Суровикина.

Ранее в том же месяце Суровикин дал первый комментарий после мятежа бывшего главы частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Экс-командующего группировкой войск в зоне СВО заметили с семьей в одном из подмосковных храмов. На вопрос журналистов о месте службы Суровикин ответил: «Служу Отечеству. Больше никаких комментариев».

