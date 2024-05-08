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21:49, 8 мая 2024Россия

Окружение Суровикина отреагировало на информацию о его возвращении в Россию

Ura.ru: окружение генерала Суровикина сообщило, что он в Африке
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Информация о возвращении генерала Сергея Суровикина в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на окружение военачальника.

Отмечается, что видео, на котором запечатлено возвращение Суровикина в Россию, было снято около полугода назад.

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Суровикин сидит на борту самолета. Он пожелал зрителям удачи.

Военкор Владимир Романов утверждал, что экс-командующему в зоне СВО предложат должность начальника Генерального штаба.

В сентябре 2023 года Суровикин был замечен в Алжире в составе делегации Минобороны. На опубликованной видеозаписи он одет в форму песочного цвета — такую расцветку используют военнослужащие, проходящие службу в странах с сухим и жарким климатом.

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      Евгений Силаев
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