Окружение Суровикина отреагировало на информацию о его возвращении в Россию

Ura.ru: окружение генерала Суровикина сообщило, что он в Африке

Информация о возвращении генерала Сергея Суровикина в Россию не соответствует действительности. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на окружение военачальника.

Отмечается, что видео, на котором запечатлено возвращение Суровикина в Россию, было снято около полугода назад.

Ранее Telegram-каналы распространили видео, на котором экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Суровикин сидит на борту самолета. Он пожелал зрителям удачи.

Военкор Владимир Романов утверждал, что экс-командующему в зоне СВО предложат должность начальника Генерального штаба.

В сентябре 2023 года Суровикин был замечен в Алжире в составе делегации Минобороны. На опубликованной видеозаписи он одет в форму песочного цвета — такую расцветку используют военнослужащие, проходящие службу в странах с сухим и жарким климатом.