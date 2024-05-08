Суровикин сел в самолет и пожелал всем удачи

Суровикина сняли в салоне самолета на фоне слухов о возвращении в Россию

Экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина сняли на видео на борту самолета на фоне слухов о возвращении генерала в Россию. Запись опубликовал Telegram-канал Brief.

На кадрах женский голос просит Суровикина передать послание. «Дай Бог всем удачи!» — говорит генерал и машет рукой.

По данным канала, в ближайшее время Суровикин может вернуться к командованию. Военкор Владимир Романов утверждает, что экс-командующему в зоне СВО предложат должность начальника Генерального штаба.

После мятежа ЧВК «Вагнер» Суровикин на некоторое время пропал из публичного пространства. Осенью 2023 года его заметили в Подмосковье, однако отказался комментировать свое положение, заявив только, что продолжает службу.

В сентябре 2023 года Суровикин был замечен в Алжире в составе делегации Минобороны. На опубликованной Brief видеозаписи он одет в форму песочного цвета – такую расцветку используют военнослужащие, проходящие службу в странах с сухим и жарким климатом.