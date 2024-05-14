«Рыбарь» сообщил о визите Суровикина в Кремль

Экс-командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО), генерала Сергея Суровикина заметили в Кремле. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

Тема встречи военнослужащего, а также ее характер и продолжительность на данный момент неизвестны.

При этом по данным журналиста Владимира Соловьева, Суровикин сейчас находится в Алжире, на своем рабочем месте.

В начале мая Telegram-каналы распространили видео, на котором Суровикин сидит на борту самолета. Он пожелал зрителям удачи.

В свою очередь военкор Владимир Романов утверждал, что экс-командующему в зоне СВО предложат должность начальника Генерального штаба. Затем Ura.ru со ссылкой на окружение военачальника сообщило, что информация о возвращении Суровикина в Россию не соответствует действительности.