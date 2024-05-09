Суровикина сняли на видео в самолете на фоне слухов о возвращении в Россию. Что об этом рассказали в его окружении?

Ura.ru: окружение Суровикина опровергло его возвращение в Россию, он в Африке

Бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерала Сергея Суровикина сняли на видео на борту самолета на фоне слухов о его возвращении в Россию.

На опубликованных кадрах женский голос просит генерала передать послание. «Дай Бог всем удачи!» — говорит Суровикин и машет рукой.

Суровикину предрекли новую должность

Опубликовавший видеозапись Telegram-канал Brief пишет, что в ближайшее время Суровикин может вернуться к командованию. Военкор Владимир Романов утверждает, что ему предложат должность начальника Генерального штаба на фоне возможных перестановок в правительстве России.

После мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в июне 2023 года Суровикин на некоторое время пропал из публичного пространства. Британская газета Financial Times писала, что Суровикина задержали и заключили в СИЗО «Лефортово». Однако эту информацию опровергли как общественники, так и дочь генерала.

В сентябре 2023 года генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин отмечал, что Суровикину нашли «неплохую должность по СНГ». В том же месяце генерал был замечен в Алжире в составе делегации Минобороны России в форме песочного цвета — такую расцветку используют военнослужащие, проходящие службу в странах с сухим и жарким климатом.

Осенью того же года Суровикина заметили в Подмосковье, однако он отказался комментировать свое положение, заявив только, что продолжает службу.

В окружении Суровикина опровергли его возвращение в Россию

Тем временем в окружении генерала уже успели опровергнуть информацию о его возвращении в Россию.

Он в Африке источник в окружении Суровикина

Уточняется, что видео, на котором запечатлено возвращение Суровикина в Россию, было снято около полугода назад.