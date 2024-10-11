Появилось фото генерала Суровикина на спецзадании

Ura.ru опубликовал фото генерала армии Сергея Суровикина на спецзадании в Африке

Генералу армии, герою России Сергею Суровикину исполнилось 58 лет. У Ura.ru появилась фотография военного начальника на очередном спецзадании в Африке, снимок был опубликован на сайте агентства.

Как выяснило издание, многие сейчас не могут поздравить Суровикина с днем рождения, поскольку ничего не знают о его конкретном местонахождении.

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», — признался Ura.ru один из знакомых генерала.

На предоставленных агентству фотографиях Суровикин выглядит веселым и бодрым.

В мае сообщалось, что Суровикин находится на своем рабочем месте в Алжирской Народной Демократической Республике.

Генерал армии Суровикин пропал из общественного пространства после 24 июня 2023 года, когда появилось видео, на котором он обратился к поднявшим мятеж бойцам частной военной компании «Вагнер» с призывом остановиться.