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15:22, 10 апреля 2025Россия

Стало известно о новом повороте в деле генерала Попова после «звонка сверху»

Военный обозреватель Подоляка: Генерал Попов может не попасть на фронт
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов может не попасть на службу в зоне специальной военной операции (СВО). О новом повороте в его деле рассказал в беседе с «Царьградом» военный обозреватель Юрий Подоляка.

По его словам, желающего отправиться на фронт Попова готовы были взять в отряд «Шторм Z». «Но, насколько мне известно, позвонили сверху в эту часть и заставили это ходатайство забрать, аннулировать», — сообщил Подоляка.

Обозреватель полагает, что это связано с некими высокопоставленными генералами, которые якобы «очень хотят, чтобы он сидел». По его словам, они намерены демонстративно наказать Попова, даже если он не виноват. Подоляка добавил, что в этой ситуации уже разбирается президент.

Генерал-майор обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ст. 292 УК РФ). Накануне стало известно, что Попов может возглавить отряд штурмовиков в зоне СВО. По имеющейся информации, ходатайство об отправке экс-командующего 58-й армией в зону спецоперации поддержано Минобороны России.

При этом в Кремле отказались комментировать намерение генерала Попова уйти на СВО. По словам представителя главы государства, Кремль в принципе не отвечает на вопросы, связанные с судебной системой и следственными действиями.

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