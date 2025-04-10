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13:22, 10 апреля 2025Россия

В Кремле отказались комментировать намерение генерала Попова уйти на СВО

Пресс-секретарь Песков не стал комментировать планы генерала Попова уйти на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Кремль отказывается комментировать планы генерала Ивана Попова, проходящего по делу о хищениях, уйти на специальную военную операцию (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

По словам представителя главы государства, Кремль в принципе не отвечает на вопросы, связанные с судебной системой и следственными действиями.

«Мы традиционно ничего связанное с этим не комментируем», — высказался о намерениях Попова Песков.

О решении отправить на СВО генерала Попова, проходящего по делу о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге, стало известно 9 апреля. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что они с подзащитным попросили Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по делу, так как Попов заключил контракт с Минобороны России для участия в СВО. Предполагается, что Попов может возглавить один из штурмовых отрядов.

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