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18:44, 20 марта 2025Силовые структуры

Уволенный из армии генерал Попов из СИЗО обратился к Путину. Он просит вернуть его в строй и помочь в сложной ситуации

Экс-командующий 58-й армией генерал Попов попросил Путина разобраться в его деле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Бывший командующий 58-й гвардейской армией Иван Попов, находящийся сейчас в СИЗО по уголовному делу о мошенничестве, обратился к президенту России Владимиру Путину. Он попросил главу государства вернуть его в строй, чтобы продолжить «громить врага». В мае прошлого года Попова задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и в служебном подлоге.

Попов заявил, что подвергся необоснованному судебному преследованию

Открытое письмо Попова в адрес президента России опубликовало издание «КоммерсантЪ». В своем обращении бывший военачальник заявил, что с юношеских лет честно и достойно служил в армии России и выполнял все приказы и задачи, поставленные перед ним. По словам генерала, сейчас он попал в сложную ситуацию и уже не понимает, что происходит.

Я подвергся необоснованному судебному преследованию и вопреки моему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО уволен из рядов ВС РФ

Иван Поповбывший командующий 58-й общевойсковой армией

Он попросил у Путина разобраться в этой ситуации и вернуть его в строй. Попов добавил, что хочет продолжить «громить врага» в соответствии с присягой.

Генерала задержали по обвинению в хищении на сумму более 114 миллионов рублей

Генерал-майор Попов был задержан в мае 2024 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По версии следствия, он причастен к хищению металлоконструкций на сумму более 114 миллионов рублей, они предназначались для строительства оборонительных сооружений на линии соприкосновения.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В конце января 2025-го свыше 15 командиров воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности Попова. Позже в защиту генерала выступили еще пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Один из участников процесса рассказал, что сейчас на складе в Белореченске лежит около 1000 тонн арматуры, уголка и металлических листов и числится, по версии следствия, похищенным.

Весной 2024 года началась серия арестов в Минобороны по обвинению во взятках и хищениях

Весной прошлого года в Минобороны началась серия громких арестов — генералы и гражданские служащие были задержаны по обвинениям во взятках и хищениях. Первым стало дело против бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Его задержали на рабочем месте и арестовали по обвинению в хищении в у банка «Интеркоммерц» в 2016 году миллиардов рублей. Также Иванову предъявили обвинение в растрате 200 миллионов рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы. Защита называет эти обвинения беспочвенными.

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Также под стражу взяли бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной за покровительство. Свою вину Шамарин признал и заключил сделку со следствием.

В мае 2024 года был задержан бывший начальник управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, его обвиняют в получении взятки в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В июле задержали бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова по делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. Позже в деле появились новые детали, следствие заподозрило Булгакова в создании организованной преступной группы (ОПГ).

Еще одним задержанным стал бывший заместитель министра обороны России Павел Попов. Он проходит обвиняемым по делу о хищении 30 миллионов рублей, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот».

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