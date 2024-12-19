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14:03, 19 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего заместителя Шойгу подозревают в создании ОПГ. Какие детали появились в громком деле о коррупции?

РИА узнало об обвинении генерала Булгакова в создании ОПГ
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Юлия Морозова / ТАСС

Следствие подозревает бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова в создании организованной преступной группы (ОПГ). Новые детали громкого дела о коррупции стали известны из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Расследование установило, что Булгаков, ранее занимавший должность заместителя бывшего министра обороны Сергей Шойгу, с целью хищения чужого имущества создал и возглавил ОПГ, в состав которой вовлек ранее знакомых граждан и ряд неустановленных лиц.

Генерала задержали в июле. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил. По данным следствия, за время работы в Минобороны Булгаков создал систему поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых мог получать денежные «откаты».

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Вскрылись новые подробности дела

Как считают следователи, генерал Булгаков переводил похищенные деньги на счет своей жены. Басманный суд наложил арест на счета обвиняемого и его супруги. Решение приятно в целях обеспечения приговора в части гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий.

18 декабря суд продлил арест бывшему заместителю главы оборонного ведомства до 25 марта 2025 года. Другим фигурантам дела — гендиректору ООО «Нева-Балт СПб» Герману Яковлеву и военному пенсионеру Геннадию Селезневу — также продлили содержание под стражей. Заседание проходило в закрытом режиме.

При этом сам Булгаков назвал страшной ошибкой обвинение в аферах.

Предъявленное обвинение — страшная ошибка. Я прошу суд отпустить меня под домашний арест, условия которого обязуюсь соблюдать

Дмитрий Булгаковбывший заместитель министра обороны

Речь о мошенничестве на более чем 49 миллионов рублей

Как сообщалось, ущерб по делу генерала армии достигает 49 миллионов рублей. Адвокат Сергей Севрук заявлял, что контракт, из-за которого возбудили уголовное дело, был заключен именно на такую сумму. При этом он указал, что деньги никто не похищал — они лежат на счету подрядной организации, поэтому эту сумму можно легко вернуть.

ФСБ сообщила о задержании Булгакова 26 июля, в тот же день его арестовали. Сначала в отношении Булгакова появились подозрения в мошенничестве в особо крупном размере. Позже в отношении него возбудили дело о взятке и превышении полномочий из-за контрактов на строительные работы в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

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