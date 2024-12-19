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12:56, 19 декабря 2024Силовые структуры

Стало известно о переводе обвиняемым экс-замглавы Минобороны похищенных денег на счет жены

Экс-замглавы Минобороны России Булгаков переводил похищенные деньги на счет жены
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи считают, что бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков переводил похищенные деньги на счет своей жены. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, незаконно полученные Булгаковым деньги, копились на счете его супруги. В таком случае суд может конфисковать эти средства.

Ранее стало известно, что экс-замглавы Минобороны России создал организованную преступную группировку (ОПГ). Целью ОПГ стало хищение чужого имущества. В состав группировки входили его знакомые и неустановленные лица.

Булгакова задержали в июле. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России.

Сам обвиняемый назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». В ноябре он просил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест, но получил отказ. 18 декабря суд продлил арест бывшему заместителю главы военного ведомства до 25 марта 2025 года.

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