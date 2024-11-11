Обвиняемый в махинациях бывший замглавы Минобороны России попросился домой

Бывший замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в махинациях, назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». Об этом он заявил в суде и просил освободить его из-под ареста, передает РИА Новости.
Выступая в Мосгорсуде, генерал предложил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест.
Булгаков арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле по коррупционному делу.
По данным следствия, за время работы в Минобороны Булгаков создал систему поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых мог получать денежные «откаты».
Одобренные им сухпайки запретили к использованию. Низкое качество питания для солдат признала экспертиза.