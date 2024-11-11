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16:45, 11 ноября 2024Силовые структуры

Обвиняемый в махинациях бывший замглавы Минобороны России попросился домой

Экс-замглавы Минобороны РФ Булгаков назвал страшной ошибкой обвинение в аферах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший замглавы Минобороны России Дмитрий Булгаков, обвиняемый в махинациях, назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». Об этом он заявил в суде и просил освободить его из-под ареста, передает РИА Новости.

Выступая в Мосгорсуде, генерал предложил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест.

Булгаков арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле по коррупционному делу.

По данным следствия, за время работы в Минобороны Булгаков создал систему поставок некачественного питания в войска по завышенной стоимости, в рамках которых мог получать денежные «откаты».

Одобренные им сухпайки запретили к использованию. Низкое качество питания для солдат признала экспертиза.

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