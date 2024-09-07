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08:04, 7 сентября 2024Силовые структуры

Сухпайки из дела генерала Булгакова запретили к использованию. Низкое качество питания для солдат признала экспертиза

Экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны, об этом стало известно из документов суда.

Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению

документы суда

В ходе расследования выяснилось, что в войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания, причем по завышенной стоимости. Кроме того, говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. Военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции (СВО).

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Дело о сухпайках связано с арестованным экс-замминистра обороны Булгаковым

26 июля стало известно о задержании и аресте генерала армии и Героя России Дмитрия Булгакова. Он занимал пост замглавы Минобороны с 2008 по 2022 год, когда он был освобожден от должности в связи с переходом на новое место работы. В армии Булгаков отвечал за обеспечение войск.

Фигурант действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок.

Длительное время Булгаков лоббировал интересы предприятия, используя служебное положение. Канал «Военный осведомитель» после ареста экс-замминистра заявлял, что теперь у него «можно будет спросить, куда же осенью 2022 года со складов подевались полтора миллиона комплектов военной формы».

В деле о поставках некачественных продуктов в армию есть еще три фигуранта

Еще в апреле были арестованы три фигуранта дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам. В документах перечисляются их имена: Александр Михаленко, Эльвира Смирнова и Валерий Ковалевич. Последний — гендиректор АО «Грязинский пищевой комбинат» в Липецкой области, с которым был связан Булгаков.

В квартире в Новой Москве, где проживает семья Смирновой, прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. Правоохранители провели обыски в апреле по настоянию следствия, полагавшего, что в квартире могут «находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

По словам соседей, Смирнова является владельцем квартиры уже больше десяти лет. Сейчас там проживает ее сын. Топ-менеджер Грязинского пищевого комбината жила в большом загородном доме и меняла машины каждые три года, рассказала соседка.

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Фигуранты дела о сухпайках для армии использовали ложные документы

Фигуранты дела о сухпайках в течение года предоставляли ложные документы о качестве продукции и стоимости питания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Используя заключенные госконтракты в качестве формальных оснований для перечисления денег в период с 2022 года по 2023 год, они представляли счета и акты выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о качестве продукции и стоимости оказания услуг по питанию для нужд армии

источник в правоохранительных органах

Согласно материалам дела, между Минобороны и Военторгом был заключен контракт на поставку рационов питания, а Военторг сотрудничал с Грязинским пищевым комбинатом. Некачественные пайки поставлялись по завышенной стоимости. Следствие оценило ущерб по делу в 1,3 миллиарда рублей.

Под стражей оказался и руководитель Военторга Владимир Павлов, на него завели уголовное дело об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с другими сотрудниками вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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