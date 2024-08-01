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03:20, 1 августа 2024Силовые структуры

МВД сообщило о задержании главы «Военторга». Возбуждено дело о хищении бюджетных средств при исполнении госконтрактов

Волк: глава «Военторга» задержан по делу о хищении ₽400 млн у Минобороны России

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

МВД России возбудило уголовное дело о хищении крупной суммы денежных средств руководством и сотрудниками «Военторга» при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны РФ. Об этом ночью 1 августа сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» с соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области и других регионов, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств российского оборонного ведомства.

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4 мая 2024

Сумма ущерба превышает 400 миллионов рублей

По информации МВД, сообщники, объединившись в преступную группу, в 2019 году заключили госконтракты на поставку «Армейских несессеров» на сумму около 625 миллионов рублей.

С декабря 2019 по декабрь 2022-го они приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых был 41-летний предприниматель из Северной Осетии. После этого они продали товары Министерству обороны, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 миллионов рублей».

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15 мая 2024

Руководитель «Военторга» задержан

Силовики провели 64 обысков в жилищах руководства и сотрудников Минобороны России, а также в нежилых помещениях «Военторга» и ряда компаний на территории Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и города Пскова.

Изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и другие предметы. Допрошено более 30 свидетелей.

В настоящее время глава «Военторга» и бенифициар подконтрольных организаций задержаны и доставлены в Следственный департамент МВД России. Им предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере). Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

В сообщении МВД не приводится имени руководителя «Военторга». С 2012 года гендиректором компании является Владимир Павлов.

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19 апреля 2024

Задержания бывших сотрудников и подрядчиков Минобороны продолжаются

За последнее время было задержано и арестовано несколько бывших сотрудников Минобороны и компаний, которые работают в интересах военного ведомства. 26 июля был заключен под стражу бывший заместитель министра генерал армии Дмитрий Булгаков, он проходит обвиняемым по делу о коррупции.

24 июля сообщалось о задержании главы Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

27 июля стало известно о задержании одного из бывших руководителей компании «Оборонэнерго» Марка Манукяна. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность». Организация занимается энергоснабжением объектов Минобороны России в рамках государственных контрактов.

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      Марина Совина
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