МВД возбудило дело о хищении при исполнении контрактов Минобороны

Волк: возбуждено дело о хищении средств при исполнении контрактов Минобороны

МВД России возбудило уголовное дело о хищении крупной суммы денег руководством и сотрудниками «Военторга» при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии следствия, в 2019 году руководитель и сотрудники «Военторга» с соучастниками, находясь на территории Москвы, Республики Северной Осетии — Алании, Ставропольского края, Псковской области и других регионов, вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств оборонного ведомства.

27 июля сообщалось о задержании одного из бывших руководителей компании «Оборонэнерго» Марка Манукяна. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность». Организация занимается энергоснабжением объектов Минобороны России в рамках государственных контрактов.

