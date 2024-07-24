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22:46, 24 июля 2024Силовые структуры

Задержан глава Военно-строительной компании Минобороны

«Ъ»: задержан глава Военно-строительной компании Минобороны Белков

Фото: Moritz Frankenberg / dpa / Global Look Press

В Москве задержан глава Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрей Белков. Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

46-летнего мужчину пригласили в Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД по Москве. В четверг следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенным ценам — за 121 миллион рублей.

При этом издание уточняет, что претензии следователей не связаны с его нынешним местом работы, а с периодом, когда он возглавлял ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам».

Ранее ВСК курировал замминистра обороны Тимур Иванов. Генерал находится под следствием, ему вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля. Иванову предъявили обвинение по статье 290 «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ.

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      Марина Совина
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