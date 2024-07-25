Суд арестовал гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Белкова

В Москве суд арестовал гендиректора ВСК Минобороны Андрея Белкова

В Москве Тверской суд арестовал гендиректора Военно-строительной компании (ВСК) Минобороны Андрея Белкова по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Информация об этом появилась на сайте суда.

Белков обвиняется по части 2 статьи 285.4 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что глава ВСК был задержан по подозрению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, Белков причастен к закупке томографа по завышенной цене — за 121 миллион рублей.

