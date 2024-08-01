Минобороны России признают потерпевшим в деле о хищениях руководства АО «Военторг»

Минобороны признают потерпевшей стороной в деле о хищениях АО «Военторг»

Министерство обороны России признают потерпевшей стороной по делу о хищениях АО «Военторг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела о хищении крупной суммы при исполнении государственных контрактов для нужд Минобороны России.

По информации правоохранителей, в 2019 году руководитель и сотрудники АО «Военторг» с соучастниками вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств оборонного ведомства.

Ночью 1 августа стало известно, что Задержаны глава АО «Военторг» и бенифициар подконтрольных организаций.