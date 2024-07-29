Раскрыта сумма ущерба по уголовному дела экс-замминистра обороны Булгакова

По делу экс-замминистра обороны Булгакова ущерб составляет 1,3 млрд рублей

В уголовном деле экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова ущерб составляет 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, девять миллионов пайков были поставленны по завышенной цене.

Ранее была раскрыта преступная схема, которую мог организовать Булгаков. В войска Российской армии поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания (ИРП) по завышенной стоимости. Кроме того, говядина в ИРП заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания даже в условиях проведения специальной военной операции.