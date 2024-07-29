Фигурантов уголовного дела экс-замминистра обороны Булгакова оставили под стражей

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигурантов дела экс-замминистра обороны Булгакова

Мосгорсуд оставил в СИЗО трех фигурантов уголовного дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Арест остался в силе для трех руководителей Грязинского пищевого комбината — Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой. Защита обвиняемых хотела оспорить их заключение под стражу, однако суд оставил жалобу без удовлетворения. Они будут в СИЗО до 18 сентября. Михайленко, Ковалевич и Смирнова проходят обвиняемыми по статье 160 УК РФ («Растрата»).

ФСБ задержала бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова 26 июля. Позднее выяснилось, что он действовал в интересах Грязинского пищевого комбината. При нем была создана система, когда в войска поставлялось некачественное питание по завышенной стоимости, а сам генерал мог получать откаты от поставок. Действия Булгакова и руководства комбината нанесли ущерб в 1,3 миллиарда рублей.