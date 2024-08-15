Стали известны новые подробности по делу генерала Булгакова

РИА: в квартире, где прошли обыски по делу Булгакова, живет семья фигурантки

В квартире в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. По данным РИА Новости, там проживает семья руководителя Грязинского пищевого комбината Эльвиры Смирновой.

Уточняется, что правоохранители провели обыски в апреле по настоянию следствия, полагавшего, что в квартире могут «находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».

По словам соседей, Смирнова является владельцем квартиры уже больше десяти лет. Сейчас там живет ее сын.