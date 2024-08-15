Стали известны новые подробности по делу генерала Булгакова

В квартире в Новой Москве прошли обыски по делу о мошенничестве с сухпайками для российской армии. По данным РИА Новости, там проживает семья руководителя Грязинского пищевого комбината Эльвиры Смирновой.
Уточняется, что правоохранители провели обыски в апреле по настоянию следствия, полагавшего, что в квартире могут «находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела».
По словам соседей, Смирнова является владельцем квартиры уже больше десяти лет. Сейчас там живет ее сын.