Раскрыты новые подробности по делу обвиняемого в махинациях бывшего замглавы Минобороны

Следователи считают, что бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков создал организованную преступную группировку (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.
Целью ОПГ стало хищение чужого имущества. В состав группировки входили его знакомые и неустановленные лица.
Булгакова задержали в июле. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России.
Сам обвиняемый назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». В ноябре он просил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест, но получил отказ. 18 декабря суд продлил арест бывшему заместителю главы военного ведомства до 25 марта 2025 года.