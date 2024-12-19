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12:05, 19 декабря 2024Силовые структуры

Раскрыты новые подробности по делу обвиняемого в махинациях бывшего замглавы Минобороны

Экс-замглавы Минобороны России Булгакову инкриминировали создание ОПГ
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи считают, что бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков создал организованную преступную группировку (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Целью ОПГ стало хищение чужого имущества. В состав группировки входили его знакомые и неустановленные лица.

Булгакова задержали в июле. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России.

Сам обвиняемый назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». В ноябре он просил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест, но получил отказ. 18 декабря суд продлил арест бывшему заместителю главы военного ведомства до 25 марта 2025 года.

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