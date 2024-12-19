Раскрыты новые подробности по делу обвиняемого в махинациях бывшего замглавы Минобороны

Экс-замглавы Минобороны России Булгакову инкриминировали создание ОПГ

Следователи считают, что бывший заместитель главы Минобороны России Дмитрий Булгаков создал организованную преступную группировку (ОПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

Целью ОПГ стало хищение чужого имущества. В состав группировки входили его знакомые и неустановленные лица.

Булгакова задержали в июле. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России.

Сам обвиняемый назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». В ноябре он просил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест, но получил отказ. 18 декабря суд продлил арест бывшему заместителю главы военного ведомства до 25 марта 2025 года.

