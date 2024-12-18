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17:16, 18 декабря 2024Силовые структуры

Обвиняемому в махинациях бывшему замглавы Минобороны продлили арест

В Москве суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Булгакову до 25 марта 2025 г.
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юлия Морозова / ТАСС

В Москве суд продлил арест бывшему заместителю главы Минобороны России Дмитрию Булгакову, обвиняемому в махинациях. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Булгаков будет находиться под стражей до 25 марта 2025 года. Другим фигурантам дела также продлили содержание под стражей до этой даты. Заседание проходило в закрытом режиме.

Булгаков арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в Российскую армию низкокачественных сухпайков. До 2022 года он занимался материально-техническим обеспечением Вооруженных сил России. Его задержали в июле по коррупционному делу.

Сам обвиняемый назвал уголовное дело против него «страшной ошибкой». В ноябре он просил смягчить меру пресечения и поместить его под домашний арест, но получил отказ.

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