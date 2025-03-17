Раскрыта дата начала слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

Мосгорсуд 24 марта начнет слушания по делу экс-замминистра обороны Иванова

Московский городской суд 24 марта начнет слушания по делу обвиняемых в растрате бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным агентства, слушания пройдут в открытом режиме.

Ранее сообщалось, что суд признал законным решение о передаче ему на рассмотрение дела Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

Изначально Иванову вменяли взятку в 1,125 миллиарда рублей. Позже следствие установило, что Иванов и другие фигуранты, действуя в составе организованной группы, с 24 октября 2018-го по 31 декабря 2023 года получили от соучредителя и представителей ООО «Олимпситистрой» взятку в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера.

Замминистра обороны был задержан на рабочем месте и арестован в конце апреля 2024 года. Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.