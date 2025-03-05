Передачу в суд дела экс-замминистра обороны Иванова признали законной

Мосгорсуд в закрытом режиме рассмотрит дело экс-замминистра обороны Иванова

Московский городской суд признал законным решение о передаче ему на рассмотрение дела экс-замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, дело будет слушаться в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что 28 января бывший первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов дал показания в рамках расследования уголовного дела в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова об особо крупной растрате и выводе более 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».