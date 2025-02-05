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11:29, 5 февраля 2025Силовые структуры

Бывшего замминистра обороны России оставили в СИЗО по делу о хищениях в парке «Патриот»

Военный суд признал законным продление ареста экс-замглавы МО Попова
Варвара Митина (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Попова пыталась обжаловать решение 235-го гарнизонного военного суда, но суд отклонил жалобу, оставив постановление в силе.

Экс-замминистра обороны России проходит обвиняемым по делу о хищении 30 миллионов рублей, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». В частности, он организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также проводил на нем строительные работы за счет парка.

Арест Попову продлили 17 декабря 2024 года до 22 марта 2025 года.

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