Бывшего замминистра обороны России оставили в СИЗО по делу о хищениях в парке «Патриот»

Военный суд признал законным продление ареста экс-замглавы МО Попова

Второй Западный окружной военный суд признал законным продление ареста бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова. Об этом сообщает ТАСС.

Защита Попова пыталась обжаловать решение 235-го гарнизонного военного суда, но суд отклонил жалобу, оставив постановление в силе.

Экс-замминистра обороны России проходит обвиняемым по делу о хищении 30 миллионов рублей, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». В частности, он организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также проводил на нем строительные работы за счет парка.

Арест Попову продлили 17 декабря 2024 года до 22 марта 2025 года.