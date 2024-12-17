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19:36, 17 декабря 2024Силовые структуры

Бывшему замминистра обороны России продлили арест по делу о хищениях

Экс-замглавы МО Попову продлили арест до 22 марта за хищения в «Патриоте»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях
Павел Попов

Павел Попов . Фото: Сергей Булкин / ТАСС

235-й гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей для бывшего замминистра обороны России Павла Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Генерал армии пробудет под арестом до 22 марта 2025 года.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год экс-замглавы Минобороны, отвечавший за развитие и работу парка «Патриот», обогащался за счет средств, выделяемых на его развитие. В частности, он организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также проводил на нем строительные работы за счет парка.

Свою вину Попов не признает. Вместе с ним по делу проходят директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров.

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