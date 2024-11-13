Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

Суд оставил под стражей экс-замглавы Минобороны Попова по делу парка «Патриот»

Второй Западный окружной военный суд оставил под стражей бывшего замминистра обороны России, генерала армии Павла Попова, обвиняемого в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

Тем самым суд отклонил жалобу на продление срока ареста генералу по решению 235-го гарнизонного военного суда.

По данным следствия, генерал обвиняется в хищении свыше 30 миллионов рублей группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в период с 2021 по 2024 год. Попов отвечал за развитие и работу военно-патриотического парка «Патриот», но при этом обогащался за счет средств, выделяемых на его развитие, считают военные следователи.

Так замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, также за счет парка там проводились строительные работы. Вместе с ним по делу проходят директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров.

Попов свою вину не признает.