Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:47, 23 октября 2024Силовые структуры

Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову на два месяца

Суд в Москве продлил на два месяца арест экс-замглавы Минобороны Попову
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания бывшего замминистра обороны Павла Попова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд в Москве продлил на два месяца срок ареста бывшему замминистра обороны России, генералу армии Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, заседание суда проходило в закрытом режиме. Экс-замглавы Минобороны участвовал в нем по видеосвязи. Он останется под стражей до 22 декабря.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В столице Турции совершен теракт

      Алеся Кафельникова раскрыла причину возможного завершения карьеры

      Тренера по фигурному катанию отказались пустить в Россию из-за украинского паспорта

      Звезда «Кадетства» задолжал крупную сумму по алиментам

      В Роскомнадзоре заявили о падении трафика у YouTube

      Орбан заявил о нежелании Венгрии быть марионеткой Евросоюза

      В отношении взятых в плен украинских военных возбудили дело за преступления под Курском

      Популярная блогерша сравнила сдачу на права в России и в США

      Россиянин угодил в оставленную коммунальщиками яму

      В Анкаре ликвидировали двух напавших на объект аэрокосмической компании террористов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше