Суд продлил арест экс-замглавы Минобороны Попову на два месяца

Суд в Москве продлил на два месяца арест экс-замглавы Минобороны Попову

235-й гарнизонный военный суд в Москве продлил на два месяца срок ареста бывшему замминистра обороны России, генералу армии Павлу Попову, обвиняемому в хищении 30 миллионов рублей из средств, выделенных на деятельность подмосковного парка «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, заседание суда проходило в закрытом режиме. Экс-замглавы Минобороны участвовал в нем по видеосвязи. Он останется под стражей до 22 декабря.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, Попов организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.