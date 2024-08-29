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13:06, 29 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта причина задержания бывшего замминистра обороны Павла Попова

СК: задержание экс-замминистра обороны России Попова связано с парком «Патриот»
Начало событий в новости Российские силовики задержали экс-замминистра обороны Павла Попова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Задержание бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова связано с подмосковным парком «Патриот». Такую причину «Ленте.ру» раскрывает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В отношении генерала армии запаса возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

О задержании Попова стало известно в четверг, 29 августа.

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      Олеся Мицкевич
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