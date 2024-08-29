Раскрыта причина задержания бывшего замминистра обороны Павла Попова

СК: задержание экс-замминистра обороны России Попова связано с парком «Патриот»

Задержание бывшего заместителя министра обороны России Павла Попова связано с подмосковным парком «Патриот». Такую причину «Ленте.ру» раскрывает официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

В отношении генерала армии запаса возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу «Патриота», обогащался за счет парка совместно с директором этого учреждения Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым. В частности, экс-замминистра организовал поставку различных материальных ценностей на свой загородный участок, а также выполнение на нем строительных работ и дальнейшее обеспечение его обслуживания за счет парка.

О задержании Попова стало известно в четверг, 29 августа.

