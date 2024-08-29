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13:01, 29 августа 2024Силовые структуры

Российские силовики задержали экс-замминистра обороны Павла Попова

Экс-замминистра обороны России Павла Попова задержали по делу о мошенничестве

Фото: Вадим Гришанкин / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Российские силовики задержали экс-замминистра обороны России Павла Попова. Об этом в четверг, 29 августа, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По данным агентства, генерала армии запаса Павла Попова задержали по делу о мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот», которую в 2021-2024 годах контролировал Попов. Следствие полагает, что сообщниками задержанного высокопоставленного военного был директора парка Вячеслав Ахмедов и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, ранее привлеченные к уголовной ответственности.

11 августа сообщалось, что следователи ищут активы генералов Минобороны, арестованных по делам о коррупции.

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