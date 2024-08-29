Раскрыты подробности об элитной недвижимости задержанного экс-замминистра обороны Попова

Экс-замминистра обороны Попов владеет недвижимостью стоимостью 500 млн рублей

Задержанный экс-замминистра обороны Павел Попов владеет элитной недвижимостью общей стоимостью более 500 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По информации официального представителя СК России, Попов организовал поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок, расположенный в Красногорском районе Московской области за счет парка «Патриот». Также установлено, что он принуждал руководителей коммерческих организаций, которые имели договорные отношения с парком, выполнять строительно-монтажные работы на своем участке, не оплачивая их. После того, как дом экс-замминистра обороны был построен и участок благоустроен, Попов продолжил обслуживать свое имение площадью три гектара за счет парка.

По данным следствия, помимо этого участка с домами в собственности Попова и его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Московской области и Краснодарского края. Общая стоимость недвижимости составляет более 500 миллионов рублей. Сейчас правоохранители проверяют законность приобретения принадлежащего Попову имущества.

Ранее сообщалось, что генерала армии запаса Павла Попова задержали по делу о мошенничестве, которое связывают с обслуживанием и работой парка «Патриот». Попов контролировал эту работу в 2021-2024 годах