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00:17, 11 августа 2024Россия

Следовали начали искать активы арестованных генералов Минобороны

ТАСС: следовали начали искать активы арестованных генералов Минобороны

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Следователи ищут активы генералов Минобороны, арестованных по делам о коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Там уточнили, что устанавливается местонахождение недвижимости и банковских счетов, которые могли быть приобретены незаконно не только самими обвиняемыми, но и их родственниками, знакомыми. «Также устанавливается имущество, записанное на иных лиц, но по факту принадлежащее фигурантам дел», — рассказали правоохранители.

Эти активы будут обращены в доход государства, если выяснится, что они были приобретены на неподтвержденные средства.

В последние месяцы российское Минобороны попало в центр коррупционных скандалов. В частности 13 мая был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов — генерала подозревают в получении взятки. До этого силовики задержали замглавы Минобороны Тимура Иванова, его также подозревают в получении взятки. По версии следствия, Иванов получал откаты от госконтрактов в строительной сфере.

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      Сергей Грехов
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