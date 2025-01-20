Бывший замглавы генштаба предстанет перед судом по делу о взятке в особо крупном размере

Экс-замглавы генштаба Вадим Шамарин предстанет перед судом по делу о взятке

Следователи завершили расследование дела о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. В скором времени он предстанет перед судом. Об этом в понедельник, 20 января, в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

На имущество Шамарина — автомобиль, квартиру и денежные средства — судом наложен арест на сумму, равную полученной им взятке.

13 ноября Вадим Шамарин признал свою вину по делу о получении взятки в размере 36 миллионов рублей и заключил сделку со следствием.