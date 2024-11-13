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11:58, 13 ноября 2024Силовые структуры

Бывший замглавы Генштаба Шамарин признал свою вину по делу о взятке

Адвокат Перцев: генерал Шамарин заключил досудебное соглашение со следствием
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вадим Шамарин

Вадим Шамарин. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Бывший заместитель главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Вадим Шамарин признал свою вину по делу о получении взятки в размере 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Михаила Перцева.

Генерал заключил досудебное соглашение со следствием. В связи с этим защита настаивала на смягчении ему меры пресечения.

Ранее военный суд продлил срок содержания под стражей для Вадима Шамарина. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.

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