Бывший замглавы Генштаба Шамарин остался в СИЗО после сделки со следствием

Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Генштаба Шамарина по делу о взятке на 36 млн руб

Бывший замглавы Генштаба Шамарин признал свою вину по делу о взятке

Начало событий в новости Бывший замглавы Генштаба Шамарин признал свою вину по делу о взятке

Второй западный окружной военный суд оставил в СИЗО бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки на сумму в 36 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения генералу, несмотря на заключение им сделки со следствием. Тем самым была отклонена апелляционная жалоба адвокатов Шамарина, которые просили освободить его, указывая на признанием им вины и активное сотрудничество со следственными органами.

Шамарин встретит Новый год в СИЗО, продление срока ареста до 22 января признано законным.

По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям пообещали общее покровительство, а также увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России.