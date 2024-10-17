Бывшему замглавы Генштаба продлили арест по делу о взятке в размере 36 миллионов

Военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. Об этом сообщает ТАСС.
Шамарин будет под стражей до 22 января. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).
По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России. Шамарин также пообещал им общее покровительство.