Бывшему замглавы Генштаба продлили арест по делу о взятке в размере 36 миллионов

Военный суд продлил арест генералу Шамарину по делу о 36-миллионной взятке

Военный суд продлил арест бывшему заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину. Об этом сообщает ТАСС.

Шамарин будет под стражей до 22 января. Он проходит обвиняемым по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года фигурант получил 36 миллионов рублей от главы компании «Пермский телефонный завод "Телта"» Алексея Высокова и главного бухгалтера фирмы Елены Гришиной. Взамен предпринимателям увеличили объем поставляемой продукции по госконтрактам для нужд Минобороны России. Шамарин также пообещал им общее покровительство.

Шамарина задержали 22 мая. Он частично признал вину.