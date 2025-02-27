«В СИЗО люди не слепые и не глухие». Военкор возмутился решением по делу генерала Попова и вспомнил другой громкий случай

Военный корреспондент Александр Сладков прокомментировал намерение перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова в СИЗО и вспомнил уголовное дело против другого генерала.

Следствие считает Попова причастным к хищению металлоконструкций, предназначавшихся для защиты территории Запорожья. Ущерб оценили более чем в 114 миллионов рублей. Прокуратура просит перевести бывшего командующего 58-й армией в СИЗО.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

По мнению Сладкова, версия «Попов вор и предатель» не имеет основания. Рано или поздно, убежден военкор, правда о нем «вывалится наружу», как в случае с обвинявшимся в мошенничестве экс-главкомом Сухопутными войсками России Владимиром Чиркиным — его приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Как указал Сладков, Чиркин не сломался, его восстановили в армии, так же все может обернуться и с Поповым.

Оставайся мужчиной и солдатом, в СИЗО тоже люди сидят, не слепые и не глухие. А я о тебе помню, и знаю, — выйдешь и вдохнешь полной грудью Александр Сладков военный корреспондент

Военные опровергли доводы следствия о виновности Попова

В январе свыше 15 командиров воинских частей, принимающих участие в специальной военной операции (СВО) на территории Запорожской области, опровергли доводы следствия о виновности в мошенничестве экс-командующего 58-й армией. Показания в защиту Попова дали и более 500 военнослужащих — практически все заверили, что обвиняемый генерал-майор является одним из лучших представителей Вооруженных сил РФ.

В феврале в Тамбовском гарнизонном военном суде допросили еще пять офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений для личного состава и техники как бронированной, так и автомобильной, и тоже опровергли доводы следствия.

Чиркину вернули звание и боевые награды

В 2015 году Московский окружной военный суд вернул звание генерал-полковника и награды бывшему главкому Сухопутных войск России. Суд после рассмотрения жалобы генерала на приговор заменил осужденному наказание с реального пятилетнего срока в колонии на штраф в размере 90 тысяч рублей.

По мнению обвинения, за взятку Чиркин обещал помочь майору запаса получить однокомнатную квартиру, которая и так полагалась ему по закону. После передачи взятки потерпевший не смог поселиться в квартире, так как она была уже занята другим бывшим военным.

Мужчина обратился в прокуратуру. Как считало следствие, он передавал деньги через двух посредников. Чиркин не признал себя виновным и указывал, что посредники обманули бывшего военного, прикрываясь именем генерала.