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15:51, 24 апреля 2025Россия

В Госдуме назвали несправедливым приговор генералу Попову

Депутат Госдумы Соболев назвал несправедливым приговор генералу Попову
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Иван Попов

Иван Попов. Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Экс-генерал-майора Ивана Попова приговорили к пяти годам лишения свободы. По мнению депутата Госдумы и бывшего командующего 58-й армией Виктора Соболева, приговор является несправедливым. Слова парламентария приводит Telegram-канал Daily Storm.

«Лично я не верю в то, что он это совершил. Я не верю, что боевой генерал мог что-то там украсть, какие-то металлоконструкции. Считаю, что нужно провести серьезное расследование и разобраться», — сказал он.

Депутат заявил, что не верит в то, что Попов имел какие-либо корыстные цели. Соболев привел в пример генерал-полковника Владимира Чиркина, которого осудили на пять лет по обвинению в получении взятки. Однако, после того как выяснилось, что обвинения неверны, его восстановили в армии и вернули звания и награды.

«А главная причина была в том, что он отказался закупать иностранную технику для Сухопутных войск. Поэтому в случае с Поповым обязательно нужно провести дополнительное расследование — и будет все понятно», — заключил Соболев.

24 апреля Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы обвиняемого в мошенничестве Ивана Попова. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 800 тысяч рублей. Также суд лишил Попова воинского звания.

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